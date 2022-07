Fabrizio Romano szerint Robert Lewandowskinak továbbra is eltökélt szándéka, hogy a nyári átigazolási időszakban elhagyja a Bayern Münchent és a Barcelonába igazoljon.



A két fél már hónapokkal ezelőtt megállapodott a személyi feltételekről, és a dolgok jelenlegi állása szerint a lengyel nem is tárgyal más klubbal. Lewandowski hároméves szerződést kötött a Barcelonával, és hamarosan újra felveszi a kapcsolatot a Bayernnel, hogy még az előtt kikényszerítse a lépést a bajor klubtól, mielőtt az előszezon elkezdődne.

Nothing has changed in Robert Lewandowski's mind. He's still convinced on Barcelona as next club after personal terms agreed months ago on a three year deal, no negotiations with any other club as of now. #FCB



Barcelona will contact FC Bayern again soon.