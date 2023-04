Robert Lewandowski egy eseményekben gazdag és sikeres pályafutást mondhat magáénak, aminek még közel sincs vége.



Karrierjét szépen építette fel, a Lech Poznantól a Dortmundhoz igazolt, majd onnan a német rivális Bayern Münchenhez, amiért akkoriban ki is kezdték a sárga-feketék szurkolói.

A 2010/11-es szezonban Lewa még a Borussia játékosa volt és bajnoki címet is nyert a Klopp vezette csapattal.

Ekkor még nem termelte olyan ütemben a gólokat, mint pár évvel később, de már ez a teljesítmény is elegendő volt ahhoz, hogy felkeltse Sir Alex Ferguson figyelmét.

„Pontosan emlékszem a pillanatra, 22 éves voltam. Épp felkészülési meccset játszottunk, talán a Bochum ellen. A félidőben a telefonomra néztem, és egy angol előhívóval rendelkező számról jött üzenetem. Ferguson volt az, próbált hívni, majd üzenetet hagyott.”



„Félrevonultam egy csendes sarokba és visszahívtam. Akkoriban nem volt még olyan jó az angolom, és Fergusonnak erős skót akcentusa is volt. Nagyon figyeltem, hogy értsem minden szavát. Türelmes és figyelmes volt, lassan beszélt.”



„22 éves voltam, ez egy különleges pillanat volt számomra. Beszéltem Watzkéval és Kloppal, mivel a Manchester Unitedhez akartam menni. Ők azonban azt mondták: Kizárt Robert, szükségünk van rád, maradnod kell!”

