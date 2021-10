Mint, ahogy arról beszámoltunk, nemrég bejelentették a 2021-es Aranylabda 30 jelöltjét. A díj történetét nézve az utóbbi több, mint egy évtizedben Lionel Messi és Cristiano Ronaldo uralma volt a jellemző, most azonban sokan úgy gondolják, idén nem ők kerülnek főszerepbe. A legnagyobb várományosnak Robert Lewandowskit tartják. A Bayern München játékosa egy interjúban elárulta, szerinte az eredményei helyette is beszélnek.



A 33 éves játékos már a 2020-as szezonban is szárnyalt, ám a koronavírus miatt félbeszakadt idény miatt, akkor nem osztották ki a díjat. A Bayern játékosának később sem hagyott alább a lendülete, így idén joggal lehet ő az egyik legnagyobb várományosa.

A Marca-nak adott interjújában a lengyel elárulta, az elmúlt két év tükrében úgy véli, jó esélye van arra, hogy a kezébe vehesse a díjat.



"Az Aranylabda megnyerésének lehetősége nagyon sokat jelent nekem, büszkeséggel tölt el" - kezdte.



"Ha figyelembe vennék mindazt, amit idén és tavaly elértem, hogy a ceremóniát törölték, hogy sok címet nyertem és sok gólt szereztem, az sokat jelentene nekem.”



„Az, hogy megnyertem a Bajnokok Ligáját, a Szuperkupát, a klubvilágbajnokságot és megdöntöttem Gerd Müller 41 gólos rekordját a Bundesligában, valami lenyűgöző volt. Nagyon büszke és boldog vagyok.”



"Mindenki látta, hogy mit tettem és mit csinálok továbbra is. Az eredményeim válaszolhatnak erre a kérdésre, mert az elmúlt két év nem csak nekem, hanem a történelem minden futballistájának nagy eredmény volt” – zárta szavait.

Forrás: givemesport.com

Borítókép: Facebook.com/FC Bayern München