Miután a Barcelona látszólag kiszállt az Erling Braut Haaland szerződtetéséért folyó versenyből, az elmúlt hetekben olyan pletykák röppentek fel, miszerint a katalán klub megpróbálja megszerezni a Robert Lewandowskit. A hírre nemrég reagált a lengyel jelenlegi klubjának vezérigazgatója, Oliver Kahn és a Barcelona vezetőedzője Xavi Hernández is.



Oliver Kahn a Villarrel elleni találkozót megelőzően beszélt az Amazon Prime-nak az átigazolási pletykákról.



„Úgy látszik, van egy verseny, ami arról szól, hogy ki tudja lehozni a legnagyobb hülyeségeket Robert Lewandowskiról. A következő szezonban biztosan velünk lesz Robert. Nagyon fontos megemlíteni, hogy szerződésünk van vele, ami a következő szezonra is érvényes. Ha lesz mondanivalónk, szólunk” – nyilatkozta.



„A klub nem őrült, és nem tárgyal egy olyan játékos átigazolásáról, aki szezononként 30-40 gólt szerez. Szerződésünk van Roberttel. Mindig is azt mondtuk, hogy elkezdünk beszélgetni vele, ezt is tesszük egy ideje” – tette hozzá.



A Barcelona vezetőedzője, Xavi Hernández nem kívánta különösebben kommentálni a pletykákat. Az Eintracht Frankfurt elleni Európa Liga-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, ez most nem aktuális.



„Megértem a kérdést, de ennek most nincs itt az ideje. Most annak van itt az ideje, hogy a holnapi meccsre összpontosítsunk, és ne a kötelezettségekre. Ő egy nagyszerű játékos. Nem tudok többet mondani” – mondta a korábbi labdarúgó-világbajnok.



Forrás: football-espana.net



Borítókép: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images