James McClean, a Wigan Athletic 33 éves labdarúgója egy Instagram-bejegyzésben vetette fel az ötletet, hogy vegyék át a küzdelmekre vonatkozó szabályokat a jégkorongból.



A jégkorong sokkal fizikálisabb sport, mint a labdarúgás, ezért sokszor előfordul, hogy a játékosok összebalhéznak. A sport szabálykönyvében szerepel, hogy ilyenkor egy rövid ideig „gyepálhatják” a másikat, mielőtt a bíró közbeszól.

A játékos ezt a szabályt mentené át a labdarúgásba, mivel szerinte ennek köszönhetően jelentősen mérsékelhető lenne a kiosztott lapok száma.

„Csak egy ötlet… Ha a foci beépítené azt a szabályt a jégkorongból, hogy egy összecsapás után a játékosoknak van 10-15 másodperce, hogy lerendezzék egymás közt a dolgot, garantálom, hogy sokkal kevesebb lap lenne”

