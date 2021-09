A brazil hatóságok eljárást indítottak a négy argentin labdarúgó ellen, akik a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő szabályokat megszegve utaztak be az országba a két ország vasárnapi világbajnoki selejtezőjére.

Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso és Cristian Romero úgy érkezett meg a Sao Pauló-i találkozóra, hogy nem jelezte, miszerint 14 napon belül Angliában járt, holott mind a négyen szigetországi klubban játszanak. Buendia és Martínez az Aston Villa, Lo Celso és Romero a Tottenham légiósa, közülük az utóbbi három pályára is lépett vasárnap, pedig karantén várt volna rájuk, mivel két héten belül még Nagy-Britanniában voltak. Az argentin csapat Venezuelából érkezett Brazíliába, ezért azt az országot jelölték meg kiindulási állomásként.



A Brazil Egészségügyi Szabályozó Ügynökség (Anvisa) már a dél-amerikai rangadó előtti napon jelezte, hogy a négy játékos nem szerepelhet, és el kell hagynia az országot. A felszólításra azonban sem a hazai, sem a vendégcsapat nem reagált. A többszöri figyelmeztetés után a mérkőzés elején az Anvisa egyik munkatársa bement a pályára, és ellehetetlenítette a mérkőzés folytatását.

A történtek után az argentin csapat levonult a pályáról, majd bő egy órával később a találkozó venezuelai játékvezetője, Jesús Valenzuela félbeszakította a mérkőzést, amelynek további sorsáról a nemzetközi szövetségnek (FIFA) kell döntenie. Az eset után, még vasárnap éjjel az argentinok Buenos Airesbe repültek. A négy érintett később elhagyta a válogatottat - így aztán nem is játszanak majd csütörtökön, a Bolívia elleni hazai vb-selejtezőn -, és visszautazott Európába. A hírek szerint Horvátországon keresztül kívánnak visszatérni Angliába, mert onnan érkezve nincs karanténkötelezettségük.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued pic.twitter.com/ANG5L61SaK