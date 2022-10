Pablo Marí elmesélte mit élt át, amikor megkéselték egy plázában.



Nemrég egy milánói bevásárlóközpontban késsel támadt rá az emberekre egy ámokfutó. A megkéseltek közt volt a Monza labdarúgója is, Pablo Marí. Az Arsenáltól a nyáron során kölcsönbe érkező labdarúgót a hátán érte a szúrás, de szerencsére egyik létfontosságú szerve sem sérült meg. A műtétre váró Marí a Gazzetta dello Sportnak árulta el, mit élt ált a támadáskor.



„Szerencsém volt. A gyermekemet toltam magam előtt a babakocsiban, amikor hatalmas fájdalmat éreztem a hátamban. Majd láttam, ahogy a támadó előttem torkon szúr egy másik férfit, aki meg is halt."



A támadót, aki négy embert megsebesített, egyet pedig meg is ölt letartóztatták. Az olasz média szerint az ámokfutót a korábbi játékos, Massimo Tarantino fegyverezte le a bevásárlóközpontban.

Borítókép: Nicolò Campo/LightRocket a Getty Images