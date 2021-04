Az ötszörös NBA-győztes Dennis Rodman 18 éves lánya Trinity néhány perccel pályára lépését követően találattal mutakozott be az NWSL-ben, ezzel pedig ő lett a liga eddigi legfiatalabb gólszerzője.



A fiatal játékost a draft második körében választotta ki csapata, mostani teljesítményével pedig rávilágított, nem véletlen esett rá a választás. Az egykori kosárlabdázó lánya Ashley Sanchez hosszú passzát vette le ügyesen, majd a következő mozdulatával hibátlanul vette be a kaput. Az akciót látva az egyik kommentátor úgy fogalmazott, ez a lány karrierjének varázslatos kezdete.



@trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct