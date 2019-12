Különleges mezt kapott Chelsea labdarúgócsapata. A londoniak mezszponzora, a Nike a klub első FA-kupa-győzelmének 50. évfordulójára készítette el a kék és sárga színekben pompázó összeállítást.

A Chelsea 1970 áprilisában két mérkőzésen vívott meg az FA-kupa döntőjében a Leeds United ellen. Az első mérkőzésen 2-2-es döntetlen született, majd az Old Traffordon 2–1-re nyertek a kékek. Ez volt a klub első FA-kupa-győzelme.

Celebrating 50 years since our first FA Cup triumph in 1970! The 1970 final replay crest and colourways have been brought back for this @nikefootball commemorative kit. More https://t.co/MNYZoK0F8J Available to buy from 02.01.20. #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/nBaxQse72y

A színösszeállítást az eredeti mezről mintázták, a Chelsea ebben a szettben lép pályára január 4-én az FA-kupában a Nottingham Forest ellen.

CHELSEA REWIND: The new Chelsea F.A Cup kit, marking 50 years since we first won it in 1970. This really is fantastic & will be worn by the players against Nottingham Forest in the 3rd Round on January 5th. Available to buy on January 2nd. Well done to all involved. Love it! pic.twitter.com/acEPRAvbRL