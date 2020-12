Marcus Rashford különdíjat kapott a BBC év sportembere díjátadó gáláján. A Manchester United fiatal játékosát a gyermekélelmezési szegénység felszámolása érdekében tett erőfeszítéseiért díjazták.



A fiatal játékos sikeresen lobbizott annak érdekében, hogy a rászoruló gyermekeknek az angol kormány nyáron is biztosítsa az ingyenes étkezést. Rashfordnak nem véletlen szívügye az ügy, hiszen gyermekkorában ő is sokat nélkülözött. A labdarúgó édesanyja, Melanie Maynard korábban megemlítette, néha nem evett egész nap azért, hogy gyermekeinek legyen étele.



A díj átvételekor a játékos elmondta, gyermekként sokszor azt érezte, minta egy 100 méteres futamon venne részt, amin ő mindig 50 méteres hátrányból indul.



„Nekem sokkal nehezebb volt az olyan alapvető dolgok elvégzése, mint az edzésre való eljutás, vagy az egészséges ételek fogyasztása. Mikor bekerültem, egy rémálomban éreztem magam, de végül odaértem, ahová szerettem volna."





Congratulations Marcus Rashford!



The Manchester United and England footballer is the 2020 BBC Sports Personality of the Year Expert Panel Award winner!



Watch: https://t.co/FqF6sZLPUG#SPOTY pic.twitter.com/S1gXLobYPi