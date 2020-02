Klopp már a tavasszal megszerezné az RB Leipzig támadóját.



A Liverpool már egy ideje flörtöl Timo Wernerrel, aki a Manchester United és a Barcelona helyett a Vörösök hívására vár. A 23 éves játékos remek szezont produkál eddig, 23 bajnoki mérkőzésen 21-szer talált be. Nem véletlen tehát, hogy a többek között a Manchester United, a Barcelona és a Liverpool figyelmét is felkeltette.



A német válogatott csatár távozása már csak azért sem elképzelhetetlen mivel kiderült, hogy a kivásárlási ára a kvalitásaihoz viszonyítva meglepően alacsony. Gulácsi Péter csapattársáért a United és a Barcelona is kifizetné az 58 millió eurós kivásárlási árat, ugyanakkor a játékos állítólag megvárná míg a BL-címvédő is bejelentkezik érte.



Werner állítólag szívesen csatlakozna a Vörösökhöz. (Kép: Bernd Thissen/Getty Images)

A kivásárlási ár csupán április végéig érvényes, ami azt jelenti, hogy bármelyik csapatnak többet kellene fizetnie a támadóért, ha a nyárig várna a megállapodással. Éppen ezért a Pool gyorsan rövidre zárná a tárgyalásokat.

Érdekesség, hogy a Mersey-parti együttes Fabinhóval és Alissonnal is márciusban állapodott meg a közel múltban.



Az átigazolási hírekkel mélyebben is foglalkozó Nicoló Schira sportújságíró azt írta a Twitter-oldalán, hogy az angol bajnokságot toronymagasan vezető Liverpool már meg is tette az ajánlatát Timo Wernernek, aki meglehetősen szimpatizál a Vörösökkel. Az újságíró pontos összegeket is megszellőztetett: azt írja, 2025-ig szóló szerződéséért Werner évi nyolcmillió eurót plusz egyéb bónuszokat kapna.

Jürgen Klopp csapata megállíthatatlannak tűnik a bajnokságban, amelyet 22 ponttal vezet. A német menedzser ugyanakkor már a jövő Liverpoolját építené, mivel Salah és Mané a szezon végén fogja betölteni a 28-at, míg Roberto Firmino 29 éves lesz az év végén, ezért Klopp fiatalítana a támadósoron. Ráadásul a Liverpoolnak az egyiptomi és a szenegáli támadó pótlására is megoldást kell találnia, ugyanis a duó minden bizonnyal szerepelni fog a jövő januári Afrika-kupán.



Werner búcsút int a nyáron Lipcsének? (Kép: Alex Grimm/Getty Images)

Nem először fordulna elő, hogy a Pool a lipcsei csapattal üzletelne, hiszen 2018 nyarán Naby Keitát szerződtették. A guineai válogatott labdarúgó a Sport Bildnek nyilatkozott Wernerről.

"Nagyon jó volt vele együtt játszani a Leipzigben, ő volt az egyik legjobb csapattársam. Egyértelmű, hogy el fog jönni számára a váltás ideje, és akkor arra kérem, jöjjön a Liverpoolhoz”



Keita szívesen játszana újra együtt korábbi csapattársával. (Soeren Stache/Getty Images)

Sadio Mané szintén szívesen látná Liverpoolban a 23-szoros válogatott német támadót.