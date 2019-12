Rengeteg ember imádja Jürgen Kloppot, mivel általában vidám és kedves fickónak látjuk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a futballpályán őt is ki lehet hozni a sodrából.

A Monterrey elleni mérkőzésen az ellenfél edzőjével, Antonio Mohameddel került szóváltásba Klopp, miután az argentin szakember felszólította a játékvezetőt, hogy állítsa ki Joe Gomezt. A Liverpool-rajongóknak nagy örömére később visszatért a német mester arcára a mosoly, miután Roberto Firmino góljával továbbjutottak a Klubvilágbajnokság döntőjébe.

