A futball világában évek óta lázban tartja az embereket a kérdés, hogy vajon Cristiano Ronaldo, vagy Lionel Messi-e a jobb játékos. A témában rendszeresen szólalnak meg szakértők, újságírók, szurkolók, jelenlegi és egykor játékosok. A vita újból és újból felélénkül, ehhez pedig újabb alapot adott a nemrég véget ért világbajnokság.

A torna Lionel Messi számára a lehető legjobban sikerült. Az argentin a világbajnoki címig vezette csapatát, ráadásul a torna legjobb játékosának járó aranylabdát is bezsebelte. Ezzel szemben Cristiano Ronaldo rossz szájízzel távozott. A portugál válogatottat a negyeddöntőben búcsúztatták a marokkóiak, az ötszörös aranylabdás pedig egyenes kieséses szakaszban csak a kispadon kezdhetett. Ezek tükrében sokaknál Lionel Messi felé billent a mérleg nyelve.



Nemrég pedig a Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp is elmondta a véleményét a Ronaldo-Messi kérdésről.



„Argentína megérdemelte, látva, hogy a csapat és az ország miként ünnepelt, valószínűleg a legmegfelelőbb országhoz került a trófea ezekben az ínséges időkben. Nagyon örülök nekik, sokáig vártak" – mondta Klopp.



„Életem legnagyobb játékosa, aki még ilyen korban is játszik. Ez mindannyiunknak megmutatja, hogy a labdarúgók meddig képesek a csúcson teljesíteni. Nem szabad túl korán bezárnunk az ajtót senki előtt. Öröm volt őt nézni” – tette hozzá.



Klopp a múltban is számos alkalommal dicsérte Messit, és 2018-ban elárulta, hogy egy különleges kép van a telefonján az argentinról.



„Csak egy szelfi van az okostelefonomon. Ez Messivel készült, de Cristiano is a teremben volt…" – mondta akkor.

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images