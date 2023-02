Úgy tűnik, már a FIFA hivatalos ceremóniája előtt kiszivárogtatták, ki lett az év legjobb férfi játékosa.



A FIFA hetedik alkalommal rendezi meg ünnepségét, amelyen az év legjobb labdarúgóját díjazzák. A jelöltek közt olyan nevek szerepelnek, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski és Kevin De Bruyne.



A győztes nevét hivatalosan csak az ünnepségen hirdetik ki, ám Francesc Aguilar újságíró nemrég arról számolt be, kiszivárgott a győztes neve, aki nem más, mint Lionel Messi.



„Lionel Messi lett a legjobb. Hétfőn a FIFA emlékeztetni fogja a L'Equipe-ot és a France Footballt arra, hogy Leo nem szerepelt az Aranylabda jelöltjei közt. A helyzetet tovább rontja, hogy a FIFA a legjobb gálát rendezi…” – írta Twitterjén.

Lionel Messi es The Best. El lunes, la FIFA se lo recordará a L'Equipe y France Football que no incluyeron a Leo entre los candidatos al Balón de Oro