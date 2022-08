A Sierra Leonei támadó, Mohamed Buya Turay bebizonyította elkötelezettségét új csapata iránt.



A 27 éves játékos nemrég igazolt a Malmöhöz, amely szerette volna, hogy Turay mielőbb a csapattal eddzen, így azt kérte a játékostól, hogy július 21-én jelenjen meg a klubnál. Ezzel azonban volt egy „aprócska” gond, mivel a labdarúgónak pont aznapra volt kitűzve az esküvője. Turay azonban úgy döntött bevállalja a dolgot és Svédországba utazott. Ha mindez nem hangzana eléggé őrülten, megjegyezzük, hogy ennek ellenére az esküvőt mégis megtartották, méghozzá a férj jelenléte miatt.



„Július 21-én házasodtunk össze Sierra Leonéban. De nem voltam ott, mert Malmö megkért, hogy korábban érkezzek” – erősítette meg Turay a svéd Aftonbladetnek a Daily Mail szerint.



Annak érdekében, hogy a ceremónia az ő távollétében is zökkenőmentes legyen, Turay megkérte testvérét, hogy vegye át a helyét és képviselje őt a nagy napon. A romantikus képek azonban nem maradtak el, mivel a játékos gondolkodott róla, hogy azok még az elutazása előtt elkészüljenek.



„Előtte készítettük a képeket, úgyhogy úgy tűnik, ott voltam, de nem. A bátyám képviselt engem a tényleges esküvőn” – magyarázta később.

I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti . pic.twitter.com/nEw4siV0QF