Az elmúlt napokban a Barcelona elnöke, Joan Laporta a hétszeres aranylabdás Lionel Messi édesapjával, Jorge Messivel találkozott.



Az utóbbi időben számos olyan hír látott napvilágot, amely szerint Lionel Messi a szezon végén távozhat a Paris Saint-Germaintől. Legutóbb a L’Equipe számolt be arról, hogy az argentin nem fogadta el a párizsiak hosszabbítási ajánlatát. Bár a játékos édesapja korábban kifejtette, nem hiszi, hogy fia visszatér a Barcelonába, a rajongók körében mégis hatalmas érdeklődést váltott ki a Joan Laporta-Jorge Messi találkozó.



Mindenki tudni szerette volna, hogy a két fél miről beszélgetett. A találkozóról a Catalunya Radio is beszámolt, amely számos részletet árult el a páros beszélgetésével kapcsolatban.



A csatorna beszámolója szerint Laporta és Jorge Messi közt szóba került az argentin játékos visszatérése és egy olyan búcsúmeccs lehetősége, amire még nem került sor a hétszeres aranylabdás 2021-es távozását követően. Ezen kívül a két fél beszélgetett Matias Messi megjegyzéseiről (a játékos testvére korábban számos kritikával illette a katalánokat) is.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images