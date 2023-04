Cristiano Ronaldo annak reményében igazolt Szaúd-Arábiába, hogy egy új, magasztos sportprojekt arca lehet majd.

Sajnos egyelőre a valóságban nem éppen így alakul a helyzet, ugyanis a klubja, az Al Nassr még a hazai viszonyok között sem tudja vártnak megfelelően dominálni a játékot.

Hétfőn Ronaldóék az Al Wehda ellen léptek pályára a Király kupa elődöntőjében, ahol nagy meglepetésre ismét vereséget szenvedtek.

A mérkőzés félidejében a kamera megörökítette Ronaldo bevonulását, ahol fejét csóválva, majd később hadonászva, ordítozva adott tudomást nemtetszéséről.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time pic.twitter.com/gC3nzkgTzR