Kylian Mbappe mesterhármasával a PSG gyakorlatilag megsemmisítette a hazai pályán játszó Barcelonát. Bár s koronavírus terjedése miatt nézők nem lehettek a találkozón, Khabib Nurmagomedovnak mégis sikerült bejutnia a Camp Nouba, ha pedig már ott volt kiszurkolta a győzelmet a franciáknak.



Az orosz harcos már a meccs délutánján élőben közvetítette rajongóinak, ahogy a helyszínre tart, majd egy üzenetet is közzé tett, amelyben támogatásáról biztosította a francia alakulat tagjait.

Score a hat-trick against Barcelona at the Nou Camp.



Get a picture with Khabib Nurmagomedov, who is a massive Real Madrid fan, after the game!



What a night for Kylian Mbappe!#BarcaPsg pic.twitter.com/g1UFBaUtqg