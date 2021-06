A világ- és Európa-bajnok spanyol Javier Martínez a Qatar SC labdarúgócsapatához igazolt.

A 32 éves, védőként és középpályásként is bevethető játékos érkezését vasárnap a közösségi oldalán jelentette be új klubja, amely legutóbb hatodik volt a katari élvonalban, és jelenleg is a tabella hatodik helyén áll.



Martínez kilenc év után távozott a Bayern Münchentől, ebben az időszakban 23 trófeát nyert a német csapattal, és a tavaly szeptemberi európai Szuperkupa-mérkőzés hosszabbításában ő szerezte a győztes gólt a Sevilla ellen a Puskás Arénában.

Borítókép: Matthias Hangst/Getty Images