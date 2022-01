Az éllovas Kanada és a második, illetve harmadik helyen álló Egyesült Államok és Mexikó is győzött csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság észak- és közép-amerikai selejtezőjében, amelyből egyenes ágon három csapat jut ki Katarba.

A kilencedik fordulóban Kanada Honduras vendégeként diadalmaskodott 2-0-ra, Mexikó pedig Kingstonban nyert a házigazda Jamaicaiak ellen úgy, hogy a második félidőben emberelőnyben futballozott. Ennek ellenére a hazaiak szerezték meg a vezetést az 50. percben, a fordítás a hajrában - a 81. és a 83. percben esett gólokkal - jött.



Az amerikaiak Columbusban fogadták Salvador együttesét, a fagypont körüli hőmérséklet mindkét csapatot próbára tette. A házigazdák nem uralták a mérkőzést olyan mértékben, ahogy azt előzetesen várni lehetett, de a védő Antonee Robinson 52. percben szerzett találatával végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

Antonee Robinson fires the #USMNT into the lead!



(via @ESPNFC) pic.twitter.com/bD19fKyuT2