A korábbi játékos, Sol Campbell szerint Jude Bellingham tökéletesen passzolna a Real Madridhoz.



A Borussia Dortmund 19 éves játékosa továbbra is az átigazolási piac központjában áll. A korábbi angol válogatott, Sol Campbell szerint azonban van egy klub, ami tökéletes lenne a fiatal számára.



„A Real Madrid a történelem egyik legnagyobb klubja, és ha Bellingham ugyanúgy folytatja, tökéletes lenne a Real Madrid számára” - mondta Campbell a Mundo Deportivo szerint.



„Erősíteni fogja a csapatot, de hosszú távon is profitálhat. A Real Madrid egy olyan klub, amely tudja, hogyan kell kezelni a fiatal játékosokat annak érdekében, hogy a megfelelő irányba fejlődjenek és továbbra is jól teljesítsenek” – tette hozzá.



Bellinghamet olyan klubokkal is kapcsolatba hozták, mint a Liverpool, a Chelsea és a Manchester City.

Borítókép: Gareth Copley/Getty Images