Amikor a portugál trénert arról kérdezték, szerinte ki a valaha volt legjobb labdarúgó, ő nagy meglepetésre ignorálta a CR-Messi párost és Ronaldo Nazarióra szavazott.

A Roma menedzserét a LiveScore faggatta, Mourinho pedig nem volt rest rávágni, hogy az a Ronaldo, akivel korábban a Barcelonánál dolgozott is együtt.

"Ronaldo, a fenomén!”

„Cristiano Ronaldo és Lionel Messi fantasztikus és hosszú karriert futottak be, 15 éve az abszolút csúcson vannak. Ha azonban szigorúan a tehetségről és ügyességről beszélünk, senki sem múlja felül Ronaldo Nazariót!”



„A sérülések megölték a karrierjét, de amikor Bobby Robson Barcelonájában játszott, rájöttem, ő a valaha volt legjobb! 19 éves volt, de az a tehetség, ami neki volt, hihetetlen!”

Ronaldo csupán egy szezont töltött Barcelonában, miután rekordösszegért elhagyta a PSV-t.

