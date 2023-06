Közösen tovább!

Az Országos Mini-Futball Szövetség (OMFSZ) Magyarországon működő, kispályás labdarúgással foglalkozó szervezete és a SPORT365 egy közös utazásba vág bele, aminek első lépése, hogy Magyarország leginteraktívabb online sportújsága névadó szponzora lesz a Nyugat-magyarországi döntőnek, aminek Székesfehérváron ad otthont 2023. július 02-án, vasárnap.

„Idén is 4 régiós helyszínen kerülnek megrendezésre a Final4 döntők, ami a Magyar bajnokság végső párharca, és ennek az egyik állomása a Nyugati-döntő, ami Székesfehérváron lesz. Ide a legjobb Nyugat-magyarországi csapatok jutottak be. Ez egy egynapos megmérettetés lesz, melynek győztes csapatát láthatjuk majd a Final4-ban, akik megküzdhetnek a magyar bajnoki címért” – kezdte mondandóját Pinkóczi Tibor, Alelnök Úr, majd kitért a SPORT365-el való együttműködésre is.

„Nagyon örülök a SPORT365-el való partnerségnek, remélem, hogy a minifutball végre egy picit elmozdul abból a közegből, amiben eddig volt. A számos megjelenésnek köszönhetően, még népszerűbb, még több ember által követett sportág lehet. Magyarországon a kispályás focinak óriási hagyományai vannak, de legtöbb szinten megmarad ott a városi, megyei szerveződésben, és így a hírverése is. Azon dolgozunk, hogy innentől kezdve a lehető legtöbb olvasóhoz eljusson a kispályás foci híre és ennek egy jó állomása lehet, a SPORT365-el való együttműködésünk.”

Ez nem csupán a győzelemről vagy az egyéni teljesítményről szól. A sport öröme és a közösség ereje, ami igazán számít. Egy csapat tagjaként, ahol a közös szenvedély, a közös nyelv mindenkinél a futball szeretete. A Minifutball mindenkié, mely az egészséges, mozgással gazdag életmódot hirdeti, immáron a SPORT365-el együtt.

Képek: Országos Minifutball Szövetség