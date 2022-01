Stabil az állapota a 16-szoros mali válogatott Ousmane Coulibalynak, aki szombaton, a katari labdarúgó-bajnokság egyik mérkőzése közben kapott szívrohamot a pályán.

Az al-Vakrában játszó 32 éves védő az al-Rajjan elleni találkozó első félidejének végéhez közeledve esett össze az al-Garafa Stadion gyepén, az orvosi stáb és a mentősök pedig a pályán ellátták, majd kórházba szállították. Coulibaly felesége hétfőn az Instagramon közölte, hogy férje "lassan, de biztosan" visszanyeri az eszméletét, és jelenleg stabil állapotban fekszik a klinikán.



A párizsi születésű labdarúgó 2013-ban bronzérmet nyert az Afrika Kupán a mali válogatottal. Játszott Franciaországban és Görögországban, az al-Vakrához pedig 2019-ben szerződött.

Ousmane Coulibaly’s wife Aurelie posted this message on his Instagram page earlier today pic.twitter.com/7oJJWeJzNo