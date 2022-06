A Barcelona elnöke, Joan Laporta felszólította az UEFA-t, hogy szigorítsa az állami tulajdonú klubokra vonatkozó szabályozásokat.



A Manchester Cityt és a Paris Saint-Germaint gyakran kritizálják amiatt, hogy közvetlen kapcsolataik vannak az Egyesült Arab Emírségekkel, illetve Katarral. Manapság a Newcastle -nek is vannak olyan tulajdonosai, akik kapcsolatban állnak a szaúdi állammal. Joan Laporta úgy véli, hogy ezek a klubok egyensúlyhiányt hoznak létre a futballban a Pénzügyi Fair Play megsértésével. A Barcelona elnöke most az UEFA beavatkozását szeretné látni.



„Az állami klubok azért jelentenek problémát, mert instabilitást váltanak ki a sportágunkban, a futballban Európában. Szigorúbb szabályokat kérek az ilyen típusú klubokkal szemben, mert az általuk használt erőforrások nem a futballiparból származnak” – mondta Laporta a The Guardiannek.



„A mi esetünkben, és a legtöbb európai klubnál az általunk generált források a sportiparból származnak. És ezek a kormányzati klubok nem ugyanazokat az eszközöket használják a versenyzésre. Nehéz felvenni a versenyt ezekkel a klubokkal, amelyeknek sok nagy játékosa van szerte a világból. És amikor kimész a piacra játékosokat vásárolni, nehéz versenyezni."

„Arra kérem az UEFA-t és az egyes országok bajnokságait, hogy szigorúbbak legyenek, vagy legalább harmonizálják össze a szabályokat. Mert például Spanyolországban sokkal szigorúbb szabályok vannak, mint Franciaországban vagy a Premier League-ben" – tette hozzá.



Javier Tebas, a La Liga elnöke korábban élesen bírálta a PSG-t, legutóbb amiatt, hogy igen jövedelmező szerződést írtak alá Kylian Mbappéval.

Borítókép: Marc Graupera Aloma/Europa Press a Getty Images