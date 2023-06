A Marca értesülései szerint jól halad Sergio Rico felépülése, miután nemrég Sevillában egy lovasbalesetben megsérült a koponyája.



A játékos a sevillai kórház intenzívosztályán van, ahol most elmondták, a játékost már nem tartják szedatív kezelés alatt, ami komoly előrelépés a felépülésében.

Ricót egy erre specializálódott szakembergárda kezeli a spanyol kórházban, hiszen a cél a mielőbbi felépülés.

Az ígéretek szerint az orvosi csapat pénteken jelentkezik újabb közleménnyel a kapus állapotáról.

@KMbappe dedicated his goal to teammate Sergio Rico, who is in intensive care after a horse riding accident. pic.twitter.com/NTrkxuxzFs