Ebben a nehéz időszakban is James Milner, a Liverpool játékosa eláraszt minket vicces videóival, amiért nem lehetetünk elég hálásak neki.



Sok sportoló és még több szurkoló nehezen találja mostanában a helyét, amióta a koronavírus miatt a legtöbb sporteseményt törölték vagy elhalasztották. De talán senki nem unja annyira magát, mint a Liverpool futballistája, James Milner. A középpályás a Twitteren mutatta meg, most épp azon dolgozik, hogy minden egyes fűszál a kertjében azonos hosszúságú legyen.

James Milner on Twitter Now the tea bags are sorted I've got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield's Keep off the Grass sign #onebladeatatime #productiveday #snipsnip https://t.co/ap510x6mIf

A BL-győztes középpályás korábban csapattársának, Oxlade-Chamberlainnek a videójára reagált egy hasonlóan humoros videóval, amelyben teászsákokat válogat.

James Milner on Twitter Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week #crazydays #somuchtogetonwith #notgotthemovestocompete https://t.co/WLDAJjyHOc



James Milner le se tagadhatná, hogy angol, hiszen ez a humorán is érezhető, ami olykor száraz, máskor kissé fanyar. Viszont az biztos, hogy a 34 éves játékos olyankor is mosolyt tud csalni az arcunkra, amikor minden a koronavírusról szól ebben a nehéz időszakban. Ugyanakkor természetesen nem ez volt az első alkalom, hogy a tréfamester a közösségi médián keresztül poénkodott.

Élete első tweetjében sem hazudtolta meg önmagát, a mellékelt képen vasalás közben láthattuk, egyben a Nike-nak csinált egy remek reklámot, ugyanis a pipás cég pólójában pózolt, miközben egy Just Do It-feliratú másik T-shirtöt vasalt éppen vigyorogva. A kiírás ez volt a fotó fölött: "tegnap, amikor még nem voltam Twitteren". És mintha gyakorlott twitterező lenne, a TBT #hashtaget használta, ami az öt legkedveltebb #hashtag egyike, a throwbackthursday rövidítése. És tényleg csütörtökön írta ki mindezt!

James Milner on Twitter TBT to yesterday.... when I wasn't on Twitter!



Nem feledkezhetünk meg arról sem, amikor 2018-ban egy Liverpool-Everton derbin Michael Oliver játékvezetővel „duplacsomójú cipőfűzőversenyre” került sor.

James Milner on Twitter Double knot races are never boring! #roundthebunnyear #hooploopandswoop



A Bajnokok Ligája 2018-as szezonjának egyik legfurább gólja született a Roma-Liverpool BL-elődöntő visszavágóján, amikor Dejan Lovren, a vendégek védője ki akarta vágni a labdát, de eltalálta Milner arcát, így öngól lett a mutatvány vége.

A meccs után Milner megvillantotta a humorérzékét, amikor Twitter-oldalára azzal a szöveggel tette ki a labdával való emlékezetes találkozásról a képet, hogy “van valakinek ötlete, hogyan jön le a BL-logó az arcomról?”.

James Milner on Twitter Anyone got any tips for getting a Champions League logo off a face? #glowing #uclfinal #whofancieskiev #9assists #minusonegoal

Tévhit tehát, hogy James Milner unalmas lenne, ő a közösségi média királya.

Forrás: sportbible