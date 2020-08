Másodszor is elmaradt a feröeri KÍ Klaksvík és a Slovan Bratislava mérkőzése a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. Két nappal ezelőtt a szlovák küldöttség egyik tagja pozitív koronavírustesztet produkált, most a péntekre halasztott összecsapást az európai szövetség (UEFA) törölte.

A Slovan honlapján jelezte, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy most lejátszhassák a találkozót, elegendő létszámú olyan futballistájuk volt a keretben, akik negatív tesztet produkáltak, és várják az UEFA indoklását, most miért nem léphettek pályára, illetve mi lesz a folytatás. Szlovák sajtóértesülések szerint a pozsonyi klub második küldöttségében is találtak koronavírussal fertőzött személyt.



A mérkőzést eredetileg szerdán kellett volna megrendezni a Klaksvík otthonában, azonban a Slovannál akadt pozitív koronavírusteszt olyan játékosnál, aki otthon maradt, majd a megérkezést követően - sajtóértesülés szerint - a pozsonyiak gyógytornászánál.



Ezért a feröeri egészségügyi hatóságok közölték, mindenkinek kéthetes karanténba kell vonulnia a szigetországban, vagy pedig a küldöttségnek azonnal vissza kell térnie Szlovákiába.



Az UEFA illetékesei közölték a pozsonyiakkal, hogy lejátszhatják a mérkőzést pénteken, ha visszatérnek annak helyszínére olyan kerettel, amelynek egyik tagja sem vett részt az első utazáson.



A szlovák bajnoki címvédő a másodosztályt három vereséggel kezdő tartalékcsapatával állt volna ki.

Borítókép: Facebook.com/ Slovan Bratislava