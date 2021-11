Ismét börtönbe kerülhet Ronaldinho.

A Barcelona és az AC Milan egykori sztárját figyelmeztették, akár még a börtönbe is visszakerülhet egy volt barátnőjével kapcsolatos tartásdíj-vita miatt.



A 41 éves brazilt arra kötelezték, hogy december 1-ig rendezze a tartozását Priscilla Coelho felé. Amennyiben ez nem történik meg lefoglalhatják az egykori labdarúgó vagyonát, sőt még börtönbe is zárhatják.



Ronaldinho 2018-ban két nővel is feleségül vett. Priscilla mellett Betriz Sousával élt egy háztartásban, ám előbbi megelégelte a helyzetet és a tartásdíj fejében távozott.

Az egykori játékos elfogadta, hogy havi 13 500 fontot fizet egykori barátnőjének ám ez a mai napig nem történt meg. A nő ügyvédje szerint Ronaldinho december első napjáig kapott haladékot, ezt követően indíthatnak ellene eljárást.

A brazilnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal. 2020-ban fél évet töltött testvérével egy paraguayi börtönben, mivel hamis papírokkal léptek be az ország területére.

Forrás. Dailymail.co.uk

Borítókép: Facebook.com/FC Barcelona