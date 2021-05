A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) megvizsgálja a lehetőségét, hogy az eddig megszokott négy helyett kétévente rendezzen világbajnokságot.

A nemzeti szövetségek 166-22 arányban szavazták meg a szervezet pénteki online kongresszusán az erről szóló indítványt.



A FIFA korábban több lépcsőben bővítette legrangosabb tornája létszámát, amelyen 2026-ban a férfiaknál 48, a nőknél 2023-tól 32 együttes szerepel majd. A lebonyolítási rendszert - a négyévenkénti rendezést - ugyanakkor az első, 1930-as torna óta nem bolygatta a FIFA, mivel a versenynaptár így is teljesen telített az olimpia, a kontinentális viadalok, a selejtezők, illetve a hazai és nemzetközi kupasorozatok miatt.



Gianni Infantino elnök ugyanakkor most azt mondta, 2024 után a versenynaptár "teljeskörű újragondolására" lesz szükség annak érdekében, hogy a labdarúgás igazán globális legyen. Meglátása szerint ehhez "teljesen új fejezetet" kell nyitni.



A FIFA vizsgálja egy esetleges évenként megrendezésre kerülő junior világbajnokság bevezetését is, hogy a fiataloknak még több lehetőséget adhassanak.

A kongresszus arról is határozott, hogy mostantól a női világbajnokságok házigazdájáról is ők döntenek.

Borítókép: Pool/Getty Images