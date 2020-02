A Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA) irányító Gianni Infantino szerint a nemzetközi tornák reformja segít abban, hogy a sportág még inkább globálissá váljon.

A sportvezető erről a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) budapesti, 83. kongresszusán beszélt hétfőn.



"A labdarúgás már most is a világ elsőszámú sportága, de az igazi topfutball csak néhány ország sajátja" - fogalmazott a FIFA-t 2016 óta irányító svájci-olasz elnök.



Kiemelte, az előző világbajnokság negyeddöntőjében hat európai és két dél-amerikai csapat szerepelt, ám szeretnének ezen változtatni.



"Olyan tornákat szeretnénk szervezni, amelyeken mindenkinek jut sikerélmény, ahol mindenki tud fejlődni, mert most a különbség folyamatosan nő az európaiak és a világ többi része között" - fogalmazott a sportdiplomata. Az a vágya - mondta -, hogy legalább tizenöt ország válogatottja esélyes legyen a világbajnoki aranyéremre, és legyen ötven olyan kiváló klubcsapat, amely egy szinten van. "Ebből persze legalább húsz európai lesz, de szeretnénk jó együtteseket Afrikában, Ázsiában és az amerikai kontinensen is" - tette hozzá.



A klubvilágbajnokság létszámbővítéséről azt mondta, fontosnak tartja, hogy a világ legjobb klubcsapatait ne csak egy szűk körben - Európában - láthassák a nézők, a legjobbaknak ugyanis világszerte több tízmilliós rajongói bázisuk van. Meglátása szerint az európai szövetség (UEFA) az elmúlt évtizedekben folyamatosan növelte a mérkőzések számát, míg ők a FIFA-nál inkább a versenynaptár átszervezésével szeretnének változásokat elérni.



"Korábban 16 csapatos bajnokságok voltak és az európai kupasorozatokban is kevesebb mérkőzés volt. Mi világszerte népszerűsíteni akarjuk a labdarúgást, hiszen míg a foci kezdetben nemzeti ügy volt és idővel kontinentálissá vált, most eljött az ideje az igazi globalizációnak" - mondta a 49 éves sportvezető. A klubvilágbajnokságot 2021-től négyévente, 24 csapattal rendezik meg a Konföderációs Kupa helyett - jelezte.



A FIFA három fő problémát próbál minden erejével orvosolni: a korrupciót, a fogadási csalásokat és a rasszizmust - jelentette ki. Megjegyezte, elsősorban Afrikában sok egyéb gonddal is szembesülnek - infrastrukturális hiányosságok, rossz versenyrendszer -, de a kontinentális vezetőkkel karöltve folyamatosan azon dolgoznak, hogy javuljon a helyzet. Némileg viccesen felelevenítette, hogy Afrikában volt olyan világbajnoki selejtezőmérkőzés, ahol a találkozó előtti napon még bárányok legeltek a pályán.



"Kiemeltünk húsz játékvezetőt, akik csak ebből élnek, és munkájuk részeként segítik, tanítják afrikai kollégáikat. Rengeteg pénzzel támogatjuk a kontinenst" - egészítette ki szavait Infantino. Az is nagy probléma - folytatta -, hogy vannak olyan válogatottak, amelyek oda-vissza játszanak egy selejtezőmérkőzést, és ha azt elveszítik, három évig nincs újabb hivatalos összecsapásuk, márpedig így nehéz fejlődni.



A FIFA elnöke szólt arról is, fontos, hogy beszéljenek a rasszizmusról, a játékosügynökök körüli problémákról, és ezekre is próbáljanak - ha kell, akár drasztikus - megoldást találni.



A női labdarúgás további fejlesztését a szervezet kiemelkedő feladatai közé sorolta. Tervezési fázisban van a női világliga és klubvilágbajnokság, valamint az utánpótlás-világversenyek létszámbővítése. Egymilliárd dollárt fektettek az elmúlt időszakban a női labdarúgásba - jelezte.



A 2022-es, katari világbajnokságról kijelentette: "minden fantasztikus lesz", a létesítmények már idén, év végére, azaz két évvel az esemény kezdete előtt állni fognak.



Attól nem tart, hogy a soron következő vb-kre nem lesz pályázó. "Ha az emberek azt szeretnék, hogy megszűnjön a rotációs elv, akkor meg fog szűnni. A 2030-as tornára minden konstrukcióban várjuk a kandidálókat" - jelentette ki Gianni Infantino.



A 2026-os tornának, amelyet először 48 csapat részvételével rendeznek majd meg, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada lesz a házigazdája.

