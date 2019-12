Cristiano Ronaldo nővérének egyáltalán nem tetszett Virgil van Dijk megjegyzése bátyjával kapcsolatban. Mint ismert, a Liverpool sztárja a hétfő esti Aranylabda díjátadó-gála előtt egyetlen mondattal porig alázta az ötszörös aranylabdás portugált.



Katia Avairo azonnal a testvére védelmére kelt és az Instagram oldalán tett közzé egy hosszú bejegyzést.



„ Kedves Virgil, ahol te voltál, ott Cristiano Ronaldo már számtalanszor járt. Háromszor nyert bajnoki címet abban az országban, ahol te évek óta játszol, mégsem sikerült még soha bajnoknak lenned. Ronaldo a legjobb játékos tudott lenni, illetve gólkirály abban a bajnokságban ahol most játszol.”



„Aztán kedves Virgil, Cristiano Ronaldo más országban is bizonyított. A Real Madrid történeték legnagyobb játékosává vált. A Real Madrid mond neked valamit Virgil? Ha másért nem, azért lehetne, mert a klub ezzel a Cristiano fickóval a 2018-as BL-döntőben megvert titeket. Az volt Ronaldo ötödik Bajnokok Ligája győzelme.”



„Drága Virgil, a Real és Ronaldo szétzúzták a „narancsodat”, és csak hogy tudd, Cristiano karrierje legkevésbé jól sikerült szezonjában is több címet nyert, mint te. Elég komoly, igaz?”



„Majd ha több egyéni címet nyersz, mint azok, akik valóban számítanak, akkor majd beszélhetünk. De, ha már egy maroknyid tudsz nyerni, akkor esetleg majd lehet Cristianóval egy lapon említeni. Számomra Cristiano te vagy és mindig is te leszel a világ legjobb játékosa.”

Forrás: caughtoffside

Borítókép: Instagram/90plus