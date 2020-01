Patrice Evra a Manchester United és a Juventus korábbi balhátvédje a Sky Sports műsorában összeállította álomcsapatát azokból a játékosokból, akikkel pályafutása során együtt játszott.



Evra jó pár kiváló labdarúgóval szerepelt egy csapatban karrierje alatt, így az álom tizenegy összeállításánál törvényszerű volt, hogy lesznek nagy nevek a kimaradók között. Így többek között Wayne Rooney, Nemanja Vidic vagy épp Michael Carrick sem fért be a francia csapatába, ott van azonban Park Ji-sung. A 38 éves ex-Vörös Ördög meg is magyarázta választásait.





Edwin van der Sar



"Ez nem volt nehéz választás. Ugyan Gianluigi Buffon is lenyűgözött, ám Van der Sar az egyetlen kapus a világon, aki védés után nem kiabál a védőivel. Ő volt a védelem kapitánya. Nagyon nyugodt ember, aki mindig tudta mit kell tenni egy adott helyzetben."



Dani Alves



"Micsoda játékos. Gary Nevillet is mondhattam volna, de Dani Alves tehetségesebb. Szeretem Garyt, nagyszerű és következetes jobbhátvéd volt, de Alves teljesen más kávéház."



Giorgio Chiellini



"A Juventus védelmének legbiztosabb pontja. Nem mindig volt jó a technikája, de rengeteget dolgozott az edzések végén. Számomra ő a Juventus szíve."



Rio Ferdinand



"Nehéz döntés volt kihagyni Vidicet, és Riora esett a választás. Ferdinand mindig nyugodt volt a labdával, Vidic pedig a harcosabb. Lehet, hogy most pár United rajongó nem lesz túlságosan boldog, de Chiellininek helyet kellett szorítanom a védelemben, ugyanis ő lenyűgözött."



Patrice Evra



"Ez a csapatom! A legjobb korszakom a Les Ulis-nél (Evra első klubja) volt, mert akkoriban még csatár voltam, nem pedig balhátvéd. Soha nem voltak példaképeim, csak próbáltam nap mint nap jobb lenni a posztomon. Nem tudnék más balhátvédet választani, de végül is ez az én csapatom, szóval muszáj volt magamat betenni."



Park Ji-sung



"Nem azért választottam őt, mert az egyik legjobb barátom, hanem azért, mert egy igazi katona volt. A 2008-as BL elődöntőben a Barcelona ellen a mérkőzés embere volt. Majd a döntőben ugyan nem játszott, de határozottan a legnagyobb harcosok közé tartozik."



Paul Scholes



Sir Alex Ferguson nála soha nem alkalmazta a híres pedagógiai módszerét, a „hajszárítózást” - Ferguson nehezebb pillanataiban olyan keményen és hangosan üvöltözött játékosaival, hogy még a hajuk is megszáradt közben – Csodálatos játékos volt. Soha nem vesztette el a labdát, és mindig képes volt diktálni a tempót. Egyaránt agresszív volt a pályán és az edzéseken is. Emlékszem, egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért kellett úgy belém szállnia edzésen, erre csak annyit kérdezett vissza, hogy: "Miért ne?". A hosszú labdái és keresztpasszai olyan pontosak voltak, mintha csak a PlayStationön csinálná az ember."



Andrea Pirlo



"Micsoda játékos. Sosem kapkodott, mindig tudta, hogy hol lesz a védő. Edzéseken utánoztam, sokat tanultam tőle, például hogy hogyan őrizzem meg a hidegvérem. Pirlo akkor is nyugodt tudott maradni, amikor az ellenfél nyomást helyezett ránk."



Ryan Giggs



"Sokan kérdezték már tőlem, hogy a Manchester Unitedből ki volt rám a legnagyobb hatással. Az emberek mindig arra számítanak, hogy Wayne Rooney vagy Cristiano Ronaldo nevét fogom mondani, de Giggs és Scholes lenyűgözőbbek voltak. Ők valóban példaképek voltak."



Cristiano Ronaldo



"Emlékszem, hogy Cristianóval beszélgettünk, miután megnyerte az első aranylabdáját. Akkor azt mondta nekem, hogy legalább ötöt nyernem kell - és végül is megcsinálta, szóval nem vagyok meglepve. Cristiano Ronaldo a legprofibb játékos, akivel valaha játszottam. Amikor 10-kor kezdődött az edzés, ő már reggel 8-tól ott volt és gyakorolt. Ráadásul mindig utolsóként ment haza edzésről. Éppen ezért, nálam mindig rá esik a választás amikor Messivel hasonlítják össze. Szerintem Messi született tehetség, akinek Isten azt mondhatta, hogy: „menj, és játssz azokkal a srácokkal”. Cristiano viszont keményen megdolgozott a sikereiért, ő egy gép.”

„Volt, hogy Rio Ferdinanddal pingpongoztak, és amikor Rio legyőzte Ronaldót, mindenki csak nevetett. Két hét múlva Cristiano vett egy pingpongasztalt és gyakorolt. A következő alkalommal amikor játszottak már Cristiano nyert. Ez azt hiszem, mindent elmond a mentalitásáról.”



Carlos Tévez

"Nehéz választanom Tévez és Wayne Rooney között. De még ha jó barátom is Wayne, a szívemre hallgatok. Tévezzel játszottam együtt a Unitedben és a Juventusban is, nagyszerű játékos. Egy igazi harcos. Sajnáltam a védőket, amikor ő és Rooney együtt rohamozták a kapukat. Olyanok voltak, mint két pitbull, folyton letámadtak, így a védők nem tudták könnyen kihozni a labdát. Nagyon hasonlóak, de ha már választanom kell, akkor Carlost mondanám.”



És a vezetőedző...



Sir Alex Ferguson



"Ez szintén nehéz döntés, de természetesen Sir Alex Ferguson lenne az edző. Még anno a Nice-ben Sandro Salvioni volt az első tréner, aki a balhátvédként számított rám. Allegri kiváló taktikus volt, és persze ott van a francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps is, de határozottan Sir Alex lesz a csapatom edzője. Fergussonal nagyon szoros kapcsolatunk van, a mai napig még mindig felhívom mielőtt egy nagy döntést meghoznék.”







