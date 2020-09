A 90min összeállított egy sztárokkal teli listát a futball történelem legjobb középhátvédjeiről, és természetesen rangsorolta is őket. Ennek alapján pedig a legendás Franz Beckenbauert választották minden idők legjobb középső védőjének.



A 75 éves Beckenbauer nagyságát senki sem vonhatja kétségbe, hiszen fantasztikus karriert tudhat a magáénak. Játékosként nem csak klubszinten, hanem a válogatottban is remekelt. A nemzeti együttessel világ- és Európa-bajnokságot nyert, emellett a Bayern Münchennel háromszor hódította el BEK-et, és védő létére kétszer nyert aranylabdát. Nem véletlen tehát, hogy sokan a történelem egyik, ha nem a legjobb hátvédjének tartják.



Közvetlenül a „Császár” mögött az AC Milan legendája, Franco Baresi végzett, akit minden idők legjobb olasz középhátvédjeként tartanak számon. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig az angolok világbajnoka, Bobby Moore állhatna fel.



A legendákkal teli listára csupán két még ma is aktív játékos fért be. A Juventus veterán védője, Giorgio Chiellini a 21. lett, míg Sergio Ramos befért a top 10-be, ugyanis Ronald Koemant, Daniel Passarellát és Billy Wrightot megelőzve a hetedik helyen zárt.



A Top 25-be egyébként többek között olyan egykori kiváló játékosok kerültek be, mint a Barcelona korábbi csapatkapitánya, Carles Puyol, a Chelsea ikonja, John Terry, vagy épp a Manchester United legendája, Rio Ferdinand.



Íme, a 90min által összeállított lista a futballtörténelem 25 legjobb középhátvédjérőlÉ

25. Gerard Piqué

24. Aldair

23. Billy McNeill

22. Rio Ferdinand



(Kép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

21. Giorgio Chiellini

20. Alan Hansen

19. Hans-Georg Schwarzenbeck

18. Claudio Gentile

17. Jaap Stam

16. John Terry



(Kép: Shaun Botterill/Getty Images)

15. Laurent Blanc

14. Marcel Desailly

13. Fernando Hierro

12. Carles Puyol



(Kép: Etsuo Hara/Getty Images)

11. Jose Santamaria

10. Billy Wright

9. Daniel Passarella

8. Ronald Koeman

7. Sergio Ramos



(Kép: Fran Santiago/Getty Images)

6. Fabio Cannavaro

5. Gaetano Scirea

4. Alessandro Nesta

3. Bobby Moore

2. Franco Baresi

1. Franz Beckenbauer



(Kép: Ferdi Hartung/ullstein bild via Getty Images)

Kép: Getty Images

Forrás: sportbible