A futballszerető emberek számára az egyik legnagyobb kérdés már több mint egy évtizede, hogy Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo a jobb labdarúgó. Nos, ez a vita valószínűleg a visszavonulásukig elfog huzodni. Nos, nem csak napjainkban kérdés hogy melyikük a jobb, de valószínűleg azután is az lesz miután a két klasszis visszavonult.

Ki minden idők legnagyobb labdarúgója? Ha az aranylabdák számát nézzük, akkor 6-5-re Messi vezet.



Ugyanakkor vannak, akik azt állítják, hogy a portugál szupersztár komplettebb, ráadásul Portugáliában, Angliában, Spanyolországban és Olaszországban is bizonyított, míg Messi egész karrierje alatt csak a Barcelonában játszott. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon mire menne Messi egy hideg, esős estén a Stoke City ellen?

Valószínűleg a 32 éves sztár számára nem okozna különösebb gondot, hiszen ha megnézzük, milyen statisztikai mutatóval rendelkezik az angol csapatokkal szemben, akkor azt láthatjuk, hogy Messi 34 meccsen 26 gólt szerzett, és hat gólpasszt osztott ki eddig.





(Kép: TF-Images/Getty Images)



Tekintettel arra, hogy az argentin játékos csak a Bajnokok Ligájában nézett farkasszemet a legjobb angol együttesekkel, ezért gyaníthatóan a kisebb csapatokkal szemben sem lenne problémája.



Íme, egy videó összeállítás arról, hogyan birkózna meg a 138-szoros argentin válogatott labdarúgó az angol csapatokkal hétről hétre a világ egyik legerősebb bajnokságában.

A hatszoros aranylabdás pályafutása során betalált már az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, a Manchester United és a Tottenham kapujába is.



Az ágyúsokkal szemben pedig lenyűgözi rekordot állított fel, ugyanis hat meccs alatt kilenc gólt szerzett, ebből pedig négyet egy mérkőzés alatt lőtt még 2010-ben.





(Kép: Shaun Botterill/Getty Images)



A Chelsea már nehezebb feladatnak bizonyult, ugyanis 10 meccs alatt háromszor talált be a londoni együttesnek, a Liverpool hálóját pedig csak mindössze kétszer zörgette meg.





(Kép: Power Sport Images/Getty Images)



Mindkét manchesteri együttes ellen hat alkalommal lépet pályára, a Citynek hatot, míg a Unitednek négyet vágott eddig.



A tavalyi szezonban pedig két alkalommal a Tottenham ellen is bizonyított, ugyanis két gólt szerzett.





(Kép: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)



Az angol csapatok elleni statisztikája alapján arra lehet következtetni, hogy Messi minden bizonnyal megállná a helyét a Premier League-ben.





(Kép: Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)



Ugyan ezen a véleményen van az Arsenal és a Chelsea egykori középpályása, Cesc Fabregas is, aki 13 szezont húzott le a ködös Albionban, emellett csapattársa volt Messinek a Barcában, így ha valaki, akkor ő jól ismeri az argentint.



"Kétségtelen, hogy Angliában is a legjobb játékos lenne." - nyilatkozta Fabregas korábban az argentin klasszisról.



Ön szerint mire menne Messi a Premier League-ben? Írja meg nekünk kommentben!

Forrás: givemesport

Borítókép: Catherine Ivill - AMA/Getty Images