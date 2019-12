Kisebb traumát élt át a holland MVV Maastricht U12-es csapata a hétvégén, ugyanis az Ajax Amsterdamtól megsemmisítő vereséget szenvedtek.



Úgy tűnik az Ajax nem csak felnőtt szinten parádézik mostanában, hiszen vezeti a holland bajnokságot és a Bajnokok Ligájában is csoportja élén áll, de az utánpótlás csapatai is kiválóan szerepelnek.



Az Ajax akadémia hivatalos Twitter csatornáján számolt be róla, hogy az amszterdami tehetségek 50-1-re győzték le a MVV Maastricht együttesét a holland U12-es bajnokságban.



Nem mindennap fordul elő egy csapat életében, hogy ötvenszer több gólt szerez, mint az ellenfele. Ilyen mértékű gólkülönbség egy mérkőzésen az utánpótlás bajnokságokban is ritkán fordul elő, sőt ekkora még soha nem is volt.

Nem lennénk meglepve, ha ebből a generációból tíz év múlva a világ legnagyobb sztárjai kerülnének ki.



