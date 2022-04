Júniusban, az argentinok elleni barátságos mérkőzésen búcsúzik el az olasz válogatottól Giorgio Chiellini, a Juventus veterán labdarúgója.

"A Wembley Stadionban fogok búcsút inteni a nemzeti csapatban, ott, ahol karrierem csúcspontját értem el a tavalyi Európa-bajnoki finálé megnyerésével" - mondta hétfőn, a Sassuolo elleni bajnoki mérkőzés után a 37 éves hátvéd.

"Szépen szeretnék elköszönni, mert biztosan az lesz az utolsó válogatott meccsem."



Chiellini 116 alkalommal játszott eddig hazája együttesében, amivel ötödik az olasz válogatottsági rangsorban, s az argentinok elleni találkozóval beéri majd a negyedik Daniele De Rossit.

A kiváló belső védő már a tavalyi Eb után fontolgatta, hogy elköszön a válogatottól, de végül maradt és megcélozta a novemberben kezdődő katari világbajnokságot, ám óriási meglepetésre a Squadra Azzura elbukott a pótselejtező első körében Észak-Macedóniával szemben, így pedig sorozatban a második vb-ről marad le a gárda, Chiellini pedig a saját terveinél hamarabb kénytelen utolsó meccsén pályára lépni a csapatban. Az Európa-bajnok és a Copa America-győztes összecsapását június 1-én rendezik a brit fővárosban, a találkozóra már minden jegyet eladtak.



A pisai születésű, Livornóban nevelkedett játékos arról még nem döntött, hogy a szezon után klubszinten folytatja e karrierjét, s ha igen, marad-e a Juventusnál, mely 2004-ben szerződtette, s azóta 556 tétmeccsen lépett pályára a Zebráknál.



"A szerelmi viszonyom a Juventusszal nem ért véget, soha nem is fog. Természetesen a szezon végéig végig kell gondolnom sok minden és a családommal meg kell beszélnem, hogy mi a legjobb a számunkra. Most viszont az a fontos, hogy legyen meg a negyedik hely a bajnokságban és nyerjük meg az Olasz Kupát" - nyilatkozta Chiellini.



A Juventus negyedik helye szinte biztosnak tűnik, négy körrel a Serie A zárása előtt, az együttes nyolc ponttal előzi meg az ötödik AS Romát. A kupadöntőt május 11-én játssza a csapat az Internazionale ellen a római Olimpiai Stadionban.

