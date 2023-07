Lionel Messi térde valósággal meghökkentette a szurkolókat, miután posztolt egy képet feleségével, Fort Lauderdale-ből.



Az argentin a hivatalos bemutatása előtt ment el egy kicsit lazulni, azonban a szurkolókat kétségek között hagyta, hogy miért áll olyan furán az aranylabdás játékos bal térde.

„Egy pillanatra azt hittem, hogy amputálták a lábát!”



„Testvér, a térdednek van egy térde!” – érkeztek a hozzászólások az ominózus testrésszel kapcsolatban.

Why does it look like Lord Voldemort is trapped in Lionel Messi’s knee pic.twitter.com/VB59g76GH6