Ahogy arról korábban beszámoltunk Roberto Firmino góljával a Liverpool szombaton megnyerte a klub-vb-t, miután a döntőben legyőzte a brazil Flamengót.

A dijátadó ünnepség után az öltözőben folytatódott tovább a fieszta. A spanyol kapus, Adrian tett közzé egy videót a közösségi médiában.

You all are here with us, lads!

C'mon @LFC! pic.twitter.com/nf86iGh8ob