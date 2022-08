Marko Arnautovic nemrég egy kedves történetet osztott meg egykori edzőjéről, José Mourinhoról.



Marko Arnautovic 2009-ben kölcsönbe érkezett az Interhez, ahol nem igazán sikerült felvennie a ritmust, és rendszeresen előfordult vele, hogy elkésett. Egy nap azonban egy szerencsés véletlennek köszönhetően fordult a kocka, és elsőként érkezett az edzőpályára, amiért Jose Mourinho különleges ajándékkal lepte meg.



„2009-ben az előszezon alatt Abu Dhabiban voltunk az Interrel. Én Elaludtam és lekéstem a reggelit. Aztán volt a csapattalálkozó. Hatalmas volt a szálloda, és a szobám a 75. emeleten volt. Vártam a liftre, nyomkodtam és nyomkodtam a gombot, de még volt 7 percem és azt hittem rendben leszek. De nem. Akkor is elkéstem. Másodszorra is. Katasztrófa volt. Aztán a meccs előtt újra megtörtént, és azt mondtam, meg fog ölni. Így aztán egy kicsit összekülönböztünk, és aznap kikerültem a csapatból, egyedül edzettem” – mesélte a Daily Mail-nek, majd arra is kitért, egy tévedésnek köszönhetően nem sokkal később sikerült visszaszereznie az edző bizalmát.



Arnautovic az egyik nap azt hitte, a csapatnak délelőtt van edzése, így már korán reggel a pályára érkezett. Bár az Internek aznap csak délután volt tréningje, Mourinho ott volt a létesítményben, és nevetve nézte végig a történteket, majd megjutalmazta az öt órával előbb érkező játékosát.



„Milánóban azt hittem, délelőtt edzünk, és késés nélkül megérkeztem. Nem voltak ott autók, mert valójában aznap délután edzettünk. Mourinho ott volt, felállt, tapsolni és nevetni kezdett, majd azt mondta: te vagy az én emberem. Öt órával edzés előtt ideértél. Szeretlek! Tessék, vedd el az órámat” – mesélte.



„A házamban még mindig megvan az az órám” – tette hozzá.

Borítókép: Danilo Di Giovanni/Getty Images