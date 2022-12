Klubok, szövetségek, és labdarúgók százai búcsúznak a 82 éves korában elhunyt Pelétől.



A legendás brazil játékos december 29-én hunyt el, több hetes kórházi kezelést követően. Az egykori labdarúgó halálhírét lánya, Kely Nascimento jelentette be a közösségi oldalán.

Bejegyzéséhez ezt írta: Minden, amivé váltunk, az neked köszönhető. Végtelenül szeretünk.



A játékos halálhírét követően az Angol Labdarúgó Szövetség bejelentette, december 29-én este Pelé tiszteletére Brazília színeiben pompázik majd a Wembley.



„Mindenki, aki szereti a futballt, szereti Pelét. Egyedülálló tehetsége megvilágította a játékot, és inspirálta a futballt” – írták közleményükben.



A Premier League is tiszteletét fejezte ki.

„Mélységes szomorúsággal értesültünk Pelé haláláról, egy rendkívül tehetséges labdarúgóról, aki felülmúlta sportágunkat, és milliókat inspirált figyelemre méltó karrierje során.”



Eközben a Walesi Labdarúgó Szövetség a közösségi médiában így emlékezett meg a legendáról.



„Pelé 1958-ban összetörte a szívünket, amikor megszerezte első világbajnoki gólját. Ma ismét megszakadt a szívünk. Igazi sportlegenda.”



Pele broke our hearts in 1958 to score his first World Cup goal to knock Cymru out. Today our hearts are broken again.



A true sporting legend. Our thoughts are with the people of Brazil and the world football family.



Gorffwys mewn hedd, Pele.#TogetherStronger pic.twitter.com/OJT6QjOfkv