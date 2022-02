Ma ünnepli negyvenedik születésnapját Adriano, akit egykor Zlatan Ibrahomovic és Ronaldo Nazario keverékének tartottak, ám egy családi tragédia beárnyékolta a fényesen induló karrierjét.



Az egykori brazil válogatott játékos 2004-ben nemzeti hős lett, amikor góljával a válogatottja legyőzte Argentínát a Copa America döntőjében. Ezzel egy csapásra beteljesülni látszottak a gyermekkori álmai, ám néhány héttel később rémálommá vált az élete.

Adriano Rió egyik legveszélyesebb környékén egy favelában nőtt fel, ám tehetségét arra használta, hogy kitörjön a nyomorból és Olaszországban új életet építsen magának. A kivételes sebességgel és ügyességgel bíró, erőtől duzzadó labdarúgót imádták az interben, ám 2004-ben gyors fordulatot vett az élete.

Adriano 22 éves volt, amikor a rossz egészségi állapotban lévő édesapja, szívinfarktus következtében elhunyt, a játékos pedig képtelen volt feldolgozni a tragédiát. Bár egy ideig próbálta leplezni rossz lelkiállapotát, aznap valami megtört benne.



"Telefonhívást kapott Brazíliából: "Adri, apa meghalt" - mondta az Inter legendája, Javier Zanetti a 2004-es szezon előtti edzésről.



"Láttam őt a szobájában, eldobta a telefont és sikítani kezdett. Azt a sikolyt el sem lehet képzelni, Mmég ma is libabőrös vagyok, ha rá gondolok.”



Adriano az apja halála után is elkápráztatta a nézőket Milánóban, de Zanetti tudta, csapattársa élete titokban kicsúszott.



"Futballozott, gólokat lőtt, az ég felé mutatott, és az apjának ajánlotta őket" - mondta Zanetti Tutto Mercatonak.



"De a telefonhívás után már semmi sem volt a régi. Ivan Cordoba egy éjszakát vele töltött, és azt mondta: Adri, te Ronaldo és Zlatan Ibrahimovic keveréke vagy. Tisztában vagy vele, hogy valaha is te lehetsz a legjobb játékos?"



Adrianót azonban ezzel sem lehetett megvigasztalni.



"Apám halála hatalmas űrt hagyott bennem" – ismerte el később az R7 brazil magazinnak.