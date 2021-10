Egy Erling Haalandról terjedő videó köti a rajongók figyelmét. A fiatal labdarúgó egy bámulatos mozdulatsort mutat be, ám sokak szerint a felvétel nem valódi.



Elsőként a Bundesliga angol nyelvű oldala tette közzé azt a videót, amelyen Haaland egymásra pakol három focilabdát, majd a játékszerből alkotott torony elemeit egyesével a bal felsőbe helyezett céltáblába rúgja. A felvételt még Gary Lineker is megosztotta oldalán, melyet csodálkozó figurákkal kommentált. Bár a műsorvezető nem írta ki, hogy trükkfelvételről van szó, sokan úgy gondolják a videó nem lehet valódi.



A felvételt néhány óra leforgása alatt többezren kommentelték. Az egyik Twitter-felhasználó azt írta, vannak a felvételen olyan bizonyítékok, amelyek lerántják a leplet a trükkről.



Egy másik kommentelő arra emlékeztetett, nem ez az első, hogy egy hasonló videó tartja lázban a világot. 2006-ban a Nike Football klipjében a brazil Ronaldinho találta el ötször egymás után a lécet a tizenhatoson kívülről. erről a felvételről a nézők többsége hosszú évekig azt hitte, hogy valódi, végül azonban kiderült az igazság.

