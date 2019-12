Wanda Nara meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy férje, Mauro Icardi nem képes ágyba bújni vele, ha az argentin csatár rosszul játszik, vagy éppenséggel kikap a csapata.



Megoszlanak a vélemények arról, hogy az élsportban a nagy meccsek, versenyek előtt érdemes-e szexuális életet élni vagy sem. A kétszeres aranylabdás brazil Ronaldo korábban elmondta, hogy amikor a Real Madrid játékosa volt, akkor minden meccs előtt úgy indult el otthonról, hogy előtte ágyba bújt a barátnőjével. A korábbi bokszvilágbajnok Mike Tyson 1981 és 1986 között abszolút nem szexelt. A legjobb eredményeit is ebben az időszakban érte el.



A témával kapcsolatban Antonio Contét, az Inter edzőjét kérdezték korábban, aki érdekes választ adott. Szerinte lehet szexelni, csak nem mindegy hogyan. Az olasz szakember azt állította, hogy a labdarúgóknak meg kell próbálniuk a lehető legkevesebb energiát fordítaniuk a szexre.



„Szezon közben az az ideális, ha nem tart sokáig az aktus. A játékosok részéről az a legjobb, ha ők vannak alul, és csak minimális erőkifejtést tesznek.És persze az sem árt, ha a feleségükkel szexelnek, mert akkor nem kell rendkívüli produkcióval előrukkolniuk" – mondta a Juventusszal három és a Chelsea-vel egy bajnoki címet nyerő olasz edző.



Conte nyilatkozatával kapcsolatban megkérdezték Icardi feleségét, és egyben ügynökét, aki elárulta a Repubblica delle Donne olasz magazinnak, hogy a PSG sztárja igencsak ideges tud lenni, amikor a francia klub vereséget szenved.



„Nem tudom, mit mondjak.” – kezdte a 33 éves szépség. „Meg kellene próbálnunk az egyik meccs előtt, de Mauro nagyon profi, sosem csinál ilyesmit mérkőzés előtt, hogy meg tudja őrizni a kondiját. Csak is a meccsek után hajlandó ágyba bújni velem, és csak is akkor, ha jól ment neki a játék. Abban az esetben, ha nem, akkor rám sem hajlandó nézni.”



Köztudott, hogy Wanda Nara nem szégyenlős, ezt pedig rendszeresen bizonyítja is bevállalós képeivel. Elnézve az argentin modell instagram-oldalát, egy cseppet sem tudjuk megérteni Mauro Icardit, aki szeptemberben igazolt a francia fővárosba, miután az Internél Antonio Conte nem számított rá.

Borítókép: Emilio Andreoli/Getty Images



Forrás: sportbible