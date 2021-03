Társoldalunk, a Woohoo.hu az Inspiráló Instázók című sorozatának legújabb részében László Ágnessel, a Kislány, nagy foci blog szerzőjével beszélgetett közösségépítésről, félpályás gólokról és a futballal kapcsolatos sztereotípiákról beszélgettünk.

Nick Hornby írta nagysikerű, Fociláz című könyvében: „Nem mondom, hogy a futball öl, butít és nyomorba dönt, de hogy miatta maradtam vissza a fejlődésben, az biztos.” A foci összehozza az embereket, de törést okozhat a legjobb barátságokban is. A legrosszabb nap is jól végződhet, ha nyer a csapat, de a legjobbat is beárnyékolja, ha veszít. A tízmillió fociedző országában van egy nő, aki Hornby szavait tökéletesen átérzi, és hobbija, hogy naponta közvetíti a világ felé a futballvilág történéseit.



Nem csak egy út vezethet a sikerhez



Ági már gyerekkorában rengeteg focimeccset nézett édesapjával. Ha pedig éppen egyet sem közvetített a tévé, sokat focizott szülőfalujának pályáján a többi gyerekkel, egyszer egy lányoknak szervezett tornán még a legtechnikásabb játékosnak is megválasztották. „David Beckham egy 1996 augusztusában lőtt félpályás gólja nagy hatást gyakorolt rám, azóta a kedvenc csapatom a Manchester United, amelyről ezután mindent tudni akartam, ezért kutakodni kezdtem. A foci mindig az életem része volt, minden hírt elolvastam, a témával kapcsolatos olvasmányokból egész könyvtáram van otthon. A blogolással viszont eleinte egy másik szenvedélyemet akartam kiélni. Gyerekkoromban újságírónak készültem, és bár ez hivatásszerűen nem jött össze, a párom egy nap azzal állt elő, létrehozott egy blogfelületet, hogy azon keresztül váltsam valóra az álmaimat.”

Ági oldalát ma már közel huszonnégyezren követik. A blog idén nyáron ünnepli tizedik születésnapját, ez idő alatt az egyik legismertebb és legkedveltebb focis felületté nőtte ki magát.

„A példám talán jól mutatja, hogy a sikerhez nem egy út vezet, csak meg kell találni, amiért igazán lelkesedni tudsz, és kreatívnak kell lenned!”





Minden, ami foci – első kézből



Ági célja az volt, hogy a foci iránti szeretetét, tudását és lelkesedését másokkal is megossza, közösséget építsen, ahol a rajongók megvitathatják a futballvilág legfrissebb eseményeit és legérdekesebb történeteit. A Kislány, nagy foci a blog.hu felületén indult, majd átköltözött a Facebookra, ma pedig már Instagramon is jelen van. „Az Instagram új lehetőségeket nyitott meg előttem. Egyrészt a fiatalabb generációt már itt lehet a legjobban elérni, másrészt az oldalamat arra is használom, hogy kvízeket, szavazásokat indítsak, nyereményjátékokat szervezzek, ezzel is színesítem a tevékenységemet.”

Ha izgalmas sztorit olvas, mindig megosztja a követőivel, és szinte állandóan nézi a híreket, hogy az oldal naprakész legyen.



„Eleinte ez nem volt célom, de mára presztízskérdéssé vált, hogy mindig elsők között számoljak be a futballvilág eseményeiről, a követők értékelik, hogy sok mindenről először tőlem értesülhetnek. A labdarúgás világa tele van hihetetlen történetekkel. Azt szeretem benne a legjobban, hogy nem számít, honnan jön valaki, gazdag-e vagy szegény, ha tehetséges, bizonyíthat, a lényeg úgyis a pályán dől el.”



A foci szépségei közé tartozik az is, hogy néhány focista jó célra használja fel a hírnevét vagy a vagyonát. Ági kedvence például Marcus Rashford, a Manchester United huszonhárom éves játékosa, aki gyerekként maga is nélkülözött, nemrég pedig kampányt indított azért, hogy megoldják Nagy-Britanniában a gyermekétkeztetés problémáját. „Nagyon szimpatikus, hogy Rashford remek teljesítményt nyújt a pályán, de azon kívül is kiemelkedik azzal, hogy kiáll egy fontos, egész Nagy-Britanniát érintő társadalmi ügy mellett.”





Szakértelem és jó megérzések



Az, hogy Ági nőként az egyik legismertebb magyar focis blog írója, olykor ellentmondásos érzéseket vált ki a férfiakból.

„Jó néhány meghívást kaptam már kávéra és közös meccsnézésre. Amikor elmondom, hogy párkapcsolatban élek, a legtöbben azt kérdezik, nincs-e ikertestvérem. Ilyenkor sajnos ki kell ábrándítsam őket.”

Az elején el kellett viselnie néhány lekicsinylő megjegyzést is, ezeket általában humorral kezelte. Ma már elismerik a tudását, rendszeresen szerepel például szakértőként az egyik sportcsatorna reggeli műsorában, és ha a megérzéseire hallgat egy játékossal kapcsolatban, azok sem hagyják cserben.

„Az egyik kedvenc focis élményem az Erling Haalanddal való találkozásom még 2019 nyarán. Megnéztem a csapata nyílt edzését, ami után ő maradt a pályán legtovább gyakorolni, én pedig odamentem fényképet készíteni, mert azt gondoltam, ebből a fiatal srácból még lehet valaki.”

Haaland két héttel később mesterhármast szerzett élete első Bajnokok Ligája-mérkőzésén, ma pedig már minden focirajongó ismeri a nevét, és Európa legjobb csapatai állnak sorban érte.

Hogyan szeressük meg mi is a focit?



Sokat hangoztatott előítélet, hogy a nők nem értenek a focihoz, és nem is érdekli őket. Ági a saját példájából kiindulva eleinte kételkedett ebben, ám a számok a sztereotípia igazságtartalmát támasztják alá: oldala követőinek majdnem kilencven százaléka férfi. A blogger szeretné, ha minél több nőt és lányt is magával ragadna a fociláz, ehhez pedig mindenképpen azt javasolja, hogy elsőként ne a tévében próbálkozzunk meccsnézéssel.

„A stadionok lelátóinak olyan különleges hangulata van, ami akkor is magával ragadja az embert, ha nem szereti a focit vagy egy rosszabb mérkőzést fog ki. De még ennél is jobb, ha egy külföldi nyaralást kötünk össze meccsnézéssel. A vakációt is emlékezetessé teszi és az ország hangulatát is jobban átérezhetjük, ha egész nap a hasunkat süttetjük például az olasz tengerparton, este viszont együtt szurkolunk egy meccsen a helyiekkel.”

Képek: Facebook.com/Kislány, nagy foci