Tizenkét nappal a pusztító törökországi földrengés után a romok alatt megtalálták a Chelsea egykori játékosának, Christian Atsunak a holttestét.



A természeti katasztrófát követő napokban a Hatayspor labdarúgójáról több ellentmondásos hír jelent meg a médiában. Először csak Atsu eltűnését erősítették meg, majd számos lap arról írt, hogy a klub alelnöke megerősítette, a játékost élve húzták ki a romok alól. Ezt követően azonban nem érkezett újabb hír a labdarúgó állapotáról, egészen mostanáig.



Tizenkét nappal a katasztrófa után a Hatayspor egyik illetékese számolt be arról, hogy Atsu nem élte túl az esetet, és holttestét csak most találták emg egy összedőlt épületben. Fatih Ilek azt is hozzátette, a játékos a katasztrófa előestéjén el akarta hagyni az országot, ám a győztes gólját követően úgy döntött, lemondja repülőjegyét és marad.



„A földrengés a legboldogabb napján történt. Este 23 órakor indult volna, de törölte a jegyét. Hajnali 4-kor földrengés volt. Hatalmas tragédia” – mondta Ilek.



A hírt február 18-án reggel Atsu ügynöke, Nana Sechere is megerősítette.



„A legnagyobb megrendüléssel jelentem mindenkinek, hogy sajnos Christian Atsu holttestét ma reggel megtalálták. Legmélyebb részvétem szeretném kifejezeni a családjának és szeretteinek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki támogatott minket és imádkozott érte. Arra kérek mindenkit, hogy amíg megtesszük a szükséges intézkedéseket, tartsa tiszteletben családját ebben a nagyon nehéz időszakban.”



Christian Atsu’s final moments in football…



A last-minute free-kick to win the game for Hatayspor, just hours before the earthquake struck.

pic.twitter.com/oPzWbGldtf — JABULANI XI (@JABULANIXI) February 18, 2023



A játékos halálhírének megerősítését követően Atsu jelenlegi és egykori klubjai is részvétüket fejezték ki.



„Sajnálatos veszteség. A földrengésben életét vesztette futballistánk, Christian Atsu. A holtteste úton van Ghánába, ahol a temetése lesz. Nem feledünk téged, Atsu. Béke poraidra! Nincsenek szavaink a fájdalmunk leírására.” – áll a Hatayspor Twitterén.



„Tehetséges játékos és különleges ember, játékosaink, munkatársaink és szurkolóink mindig szeretettel emlékeznek rá. Nyugodj békében, Christian” – szerepel a Newcastle United közleményében, míg a Chelsea munkatársai így emlékeznek rá:



„Chelsea őszinte részvétét fejezi ki Christian családjának és barátainak, valamint mindazoknak, akiket a földrengés érintett.”



Atsu számos európai klubban szerepelt, míg a ghánai válogatott színeiben 65 meccsen lépett pályára és 10 gólt szerzett.

Borítókép: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images