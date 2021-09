FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

MÁSODIK SZAKASZ, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

15.00: Dzsibuti–Niger

C-CSOPORT

18.00: Libéria–Közép-afrikai Köztársaság

D-CSOPORT

21.00: Elefántcsontpart–Kamerun

E-CSOPORT

15.00: Uganda–Mali

G-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Ghána

I-CSOPORT

Guinea–Marokkó – elhalasztva

J-CSOPORT

15.00: Benin–Kongói DK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Boston Red Sox–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

KHL, ALAPSZAKASZ

17.30: Jokerit–Traktor (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

14.00: Tour of Britain, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1168 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

20.30: Lengyelország–Belgium (Tv: Sport2)

TENISZ

16.45: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

18.00: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

