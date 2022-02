Amikor fociról van szó, gyakran előkerül a ki az „igazi Ronaldo” kérdés. Vannak akik kitérő választ adnak, mondván, hogy nem szabad összehasonlítani a két játékost, de olyanok is vannak, akik határozottan kiállnak valamelyik játékos mellett. Közéjük tartozik Thierry Henry is.



Ronaldo Nazario a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején egészen hihetetlen teljesítményével nyűgözte le a rajongókat. A brazil támadó gyakorlatilag megállíthatatlan volt a korai éveiben. A PSV-ben és a Barcelonában is sziporkázott, majd az Internazionaléban töltött első éveiben is kiemelkedőt nyújtott. Az Internél töltött évei alatt azonban két szörnyű sérülés is visszavetette teljesítményét, és bár visszatérése után is nagyon magas szinten játszott, már nem volt olyan, mint előtte. Ennek ellenére egészséges időszakában egészen rendkívülit nyújtott a pályán és joggal tekinthetnek rá a valaha volt legnagyobbként.



Cristiano Ronaldo is sokat tett azért, hogy még nagyon sokáig emlékezzenek rá. A portugál sztár több mint 800 gólt szerzett karrierje során, így minden idők legjobb góllövőjévé lépett elő. Az ötszörös aranylabdás emellett sorra dönti a rekordokat, ráadásul még 37 évesen is kiemelkedő formában játszik.

De ki az "igazi Ronaldo"?



Thierry Henry reveals the REAL RONALDO “R9” was the one player he asked for his shirt.



