Thierry Henry védelmébe vette Lionel Messit, és azt is elárulta, szerinte az argentinnak miért kellene visszatérnie a Barcelonába.



Április 2-án a PSG 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Lyon ellen. A mérkőzés után a párizsi szurkolók hatalmas füttykoncerttel illették Lionel Messit, ezt azonban sokan nem nézték jó szemmel. Köztük volt a hétszeres aranylabdás egykori csapattárasa, Thierry Henry is. A ma már televíziós szakemberként dolgozó francia egyből reagált az esetre.



„Szégyen, hogy a Parc des Princesben füttykoncertet hallani. A csapat egyik legjobbját, aki 13 gólnál és 13 gólpassznál jár, nem lehet kifütyülni” – jelentette ki, majd Messi Barcelonába való visszatérését is szóba hozta a Prime Video France-on.



„Ez nem információ, csupán egy kívánság. Messinek vissza kell térnie a Barcelonába. Egyrészt a futball szeretete miatt, másrészt meg mert nem úgy távozott, ahogy kellett volna” – mondta.



Borítókép: Jasper Juinen/Getty Images