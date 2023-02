Thierry Henry nyitott arra, hogy szövetségi kapitányként csatlakozzon az amerikai labdarúgó-válogatotthoz.



A francia szakember korábban a Monaco és a CF Montréal vezetőedzőjeként tevékenykedett, legutóbb pedig a belga válogatott másodedzője volt. Utóbbi posztról azt követően távozott, hogy a válogatott élére kinevezték Domenico Tedescót. Henry ezt követően arról beszélt, úgy érzi, már egy válogatott élén is megállná a helyét, így nem lenne ellenére, ha felkérné őt az Amerikai Labdarúgó Szövetség.



„Bedobom-e a nevemet a kalapba? Először is, erről nagyon nehéz beszélni. Roberto Martinez a portugál válogatott szövetségi kapitánya lett, én pedig nem követem őt. Már nem szívesen lennék második. Hatalmas tiszteletet érdemel, mert akkor adott nekem lehetőséget, amikor senki más nem számított rá, de szeretném újra megpróbálni (szövetségi kapitányként)” – mondta a CBS-nek.



„Ismerem az (amerikai) játékosokat? Igen, ismerem őket. Ismerem a bajnokságot? Igen, ismerem a bajnokságot. Most arról kell beszélni, hogy szeretnék-e bármilyen szinten edzőként tevékenykedni. Igen, persze, ez az, amit akarok, de tudnom kell, hogy mi a terv az USA válogatottjánál, mi a filozófiájuk, és mi a cél” – tette hozzá.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images